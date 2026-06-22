Учитель танцев из Петербурга похитил, покусал и пытался изнасиловать 16-летнюю ученицу

Учитель танцев и его друг похитили ученицу и издевались над ней двое суток. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

История, больше похожая на сценарий триллера, завершилась приговором. Петроградский районный суд отправил за решетку учителя танцев Владислава Иванова и его приятеля Тимуджина Багаутдинова – 11 лет и 4 года 2 месяца строгого режима соответственно.

Иванов и потерпевшая встречались, но в конце 2024-го девушка решила расстаться. Танцор воспринял это как личное оскорбление, а тут еще и экзамен в ГАИ завалил. Вместе с другом он напал на бывшую ученицу у Песочной набережной, затащил в квартиру и удерживал почти двое суток.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, потерпевшую избивали руками, ногами, железными прутьями и угрожали ножом. Этого агрессору оказалось мало, и он решил изнасиловать потерпевшую перед этим укусив ее за лицо. Иванов принудительно запихивал ей в рот наркотики, пока Багаутдинов держал ее. Угрожая ножом, заставил разблокировать телефон и перевел себе 12 тысяч рублей, а гаджет добил пяткой.

– Свои действия он расценивал как наказание для нее за то, что она приняла решение с ним расстаться, – говорится в материалах суда.

Обоих признали виновными в похищении, истязаниях и попытке изнасилования. Суд также обязал выплатить потерпевшей 266 тысяч рублей компенсации.