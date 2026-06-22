Эксперты и посетители ресторанов определили лучшие Петербургские завтраки

С 18 мая по 18 июня 2026 года в Санкт Петербурге проходил IV Гастрономический фестиваль «Петербургский завтрак». Главным событием фестиваля стал гастрономический конкурс 18 июня, где за звание лучшего боролись 12 шеф-поваров. Они представили фирменное блюдо, а также авторскую интерпретацию обязательного блюда конкурса – розовых блинов Арины Родионовны.
Гран-При конкурса «Петербургский завтрак» получил шеф-повар ресторана La Vue Михаил Кучма.
С прошлого года все участники конкурса разделены на две возрастные категории – «Молодые шефы» (до 33 лет)и «Супершефы».
Победители в возрастной категории Young Chief / «Молодые шефы» по номинациям:
– «Обязательное блюдо» - Николай Федотов («Бистро 54»).
– «Фирменное блюдо» - Феликс Талызин («Гранд Отель Мойка 22») – самый молодой участник конкурса (23 года).
– Лауреат I степени (победитель по сумме двух номинаций) - Степан Востриков (Matilde).
Победители в возрастной категории Super Chief / Супершефы по номинациям:
– «Обязательное блюдо» - Юрий Голов («Палкинъ»).
– «Фирменное блюдо» - Юрий Грызин (Nordic).
– Лауреат I степени - заместитель главного шеф-повара отеля «Астория» Юрий Новиков.
Дипломантами конкурса «Петербургский завтрак» стали Игорь Казаков (F11) Владислав Владыкин (Bistrot 44), Никита Заболотских( «Счастье»), Илья Харченко («Академия Бар Шувалов») и Владислав Оларь (отель Vasilievsky).
В 2026 году впервые было запущено онлайн-голосование для гостей ресторанов, по итогам которого были выбраны победители в 10 номинациях.
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