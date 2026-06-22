Самое высокое колесо обозрения Петербурга прошло проверку Гостехнадзора

Аттракцион оборудован 36 пассажирскими кабинами, каждая из которых рассчитана на шесть человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Колесо обозрения в Петербурге успешно прошло проверку Гостехнадзора города. Аттракцион, высотой 74 метра, установлен в Приморском парке Победы в «Диво Острове» и является самым высоким колесом обозрения в Северной столице.

Как сообщили в пресс-службе Гостехнадзора Санкт-Петербурга, за месяц эксплуатации специалисты не зафиксировали ни аварийных ситуаций, ни нарушений в работе объекта.

- Аварийных ситуаций за время работы нового аттракциона Гостехнадзором Санкт-Петербурга не зафиксировано, - отметили в ведомстве.

Перед запуском колесо прошло обязательную регистрацию и комплексную проверку. Специалисты изучили техническую документацию, сертификаты безопасности, а также проверили состояние конструкций, систем крепления, заземления, средств эвакуации и оснащение аптечками.

Аттракцион оборудован 36 пассажирскими кабинами, каждая из которых рассчитана на шесть человек. Пропускная способность колеса составляет 864 посетителя в час. Кабины оснащены кондиционерами, радиосвязью с оператором и автоматической системой балансировки, которая поддерживает горизонтальное положение пола во время движения.

По данным Гостехнадзора, колесо обозрения может работать при температуре от -36 до +42 градусов и оснащено современными системами контроля и безопасности, позволяющими в режиме реального времени отслеживать состояние всех механизмов.