Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 13:37

Самое высокое колесо обозрения Петербурга прошло проверку Гостехнадзора

74-метровый аттракцион в Приморском парке Победы месяц отработал без аварий
Юлия СТАЛИНА
Аттракцион оборудован 36 пассажирскими кабинами, каждая из которых рассчитана на шесть человек.

Аттракцион оборудован 36 пассажирскими кабинами, каждая из которых рассчитана на шесть человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Колесо обозрения в Петербурге успешно прошло проверку Гостехнадзора города. Аттракцион, высотой 74 метра, установлен в Приморском парке Победы в «Диво Острове» и является самым высоким колесом обозрения в Северной столице.

Как сообщили в пресс-службе Гостехнадзора Санкт-Петербурга, за месяц эксплуатации специалисты не зафиксировали ни аварийных ситуаций, ни нарушений в работе объекта.

- Аварийных ситуаций за время работы нового аттракциона Гостехнадзором Санкт-Петербурга не зафиксировано, - отметили в ведомстве.

Перед запуском колесо прошло обязательную регистрацию и комплексную проверку. Специалисты изучили техническую документацию, сертификаты безопасности, а также проверили состояние конструкций, систем крепления, заземления, средств эвакуации и оснащение аптечками.

Аттракцион оборудован 36 пассажирскими кабинами, каждая из которых рассчитана на шесть человек. Пропускная способность колеса составляет 864 посетителя в час. Кабины оснащены кондиционерами, радиосвязью с оператором и автоматической системой балансировки, которая поддерживает горизонтальное положение пола во время движения.

По данным Гостехнадзора, колесо обозрения может работать при температуре от -36 до +42 градусов и оснащено современными системами контроля и безопасности, позволяющими в режиме реального времени отслеживать состояние всех механизмов.