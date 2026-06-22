В Петербург пытались ввезти более 1000 зараженных цветов

Партии импортных цветов не доехали до Петербурга из-за заражения. Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Три партии зарубежных цветов не доехали до прилавков Петербурга. Сотрудники Россельхознадзора на складах временного хранения остановили 1370 роз, гвоздик и хризантем, выращенных в Кении, Колумбии и Нидерландах. Причина – в цветах обнаружили живых насекомых.

В пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора сообщили:

– По результатам лабораторных исследований было подтверждено наличие в импортных цветах карантинных объектов. Выпуск зарубежных цветов на территорию Российской Федерации запрещён.

Экспертиза выявила западного цветочного трипса – опасного вредителя, способного уничтожить урожай овощей и декоративных культур. Для человека он не опасен, но угрожает продовольственной безопасности: переносит вирусные заболевания растений, а заселенные цветы и листья быстро вянут и опадают. Что будет с зараженными партиями – уничтожат или вернут отправителю – пока не уточняется.