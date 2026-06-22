Беглов: На карте Петербурга увековечили имена героев Великой Отечественной войны

Имена героев Великой Отечественной войны увековечили в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В День памяти и скорби Петербург присвоил улицам, скверам и учреждениям имена героев. Об этом губернатор Александр Беглов рассказал в своем еженедельном обращении к горожанам. Среди увековеченных – летчик Андрей Кизима, генерал-лейтенант Иван Алферов, чей стрелковый корпус освобождал исторический район Горелово, и Дмитрий Ушков, повторивший подвиг Александра Матросова при ликвидации финской части блокадного кольца.

– На карте Северной столицы будут жить имена участников Ленинградской битвы, – рассказал в обращении губернатор.

В поселке Шушары, где проходил передний край обороны Ленинграда, появится Сквер Солдатского Подвига. Детская музыкальная школа №18 получит имя легендарного блокадного дирижера Карла Элиасберга. Кроме того, школа №368 Фрунзенского района будет носить имя своего выпускника – десантника Александра Андреева, кавалера Ордена Мужества, погибшего на СВО. Сквер в Красносельском районе сохранит для истории имя летчика Михаила Тюрина, павшего в боях с финнами в 1940 году.