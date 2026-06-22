«Водоканал» получит более 418 млн рублей на содержание снегоплавильных пунктов

Также власти выделили средства на ремонт снегоплавильных пунктов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Водоканал Петербурга» получит субсидию в размере 418,8 миллиона рублей на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Средства направят на обслуживание 11 стационарных снегоплавильных и 7 стационарных инженерно оборудованных снегоприемных пунктов, которые находятся в хозяйственном ведении предприятия.

- В соответствии с документом «Водоканал Санкт-Петербурга» получит субсидию на содержание объектов, находящихся в его хозяйственном ведении. Эти средства позволят компенсировать расходы, связанные с размещением, складированием и утилизацией снега и снежно-ледяных масс, - сообщили в Смольном.

Кроме того, отдельным постановлением утвержден порядок предоставления субсидии на капитальный ремонт снегоплавильных пунктов. На эти цели из городского бюджета выделят около 7,5 миллиона рублей. Финансирование позволит поддерживать объекты в исправном состоянии и обеспечивать их бесперебойную работу во время зимнего сезона.