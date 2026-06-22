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НовостиОбщество22 июня 2026 15:16

Диетолог Русакова: Жарка на нерафинированном масле может быть опасна

Эксперт предупредила об опасности популярного продукта
Александр ДЫБИН
Любимый продукт может быть опасен.

Любимый продукт может быть опасен.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Жарка на нерафинированном масле приводит к образованию вредных веществ, включая канцерогены и трансжиры. Это ущественно повышает риски онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в беседе с изданием «Абзац» предупредила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.

- В составе нерафинированных масел есть компоненты, неустойчивые к нагреванию: при температурах выше точки дымления они быстро окисляются, полимеризуются и превращаются в опасные продукты, масло начинает гореть, выделяя дым и токсичные вещества. Нерафинированное подсолнечное масло теряет стабильность уже при 170 градусах. Регулярная жарка на нём действительно может обернуться проблемами со здоровьем, — подчеркнула специалист.

По словам Русаковой, из-за накопления альдегидов, акролеина и иных токсичных соединений при таком способе приготовления повышается риск онкологии и нарушается липидный обмен. Кроме того, токсины, возникающие при горении масла, способны оседать во внутренних органах и поддерживать хроническое воспаление.