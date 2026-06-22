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НовостиОбщество22 июня 2026 15:24

Карьерный консультант Султанова: Работники не обязаны писать объяснительные

Эксперт объяснила нюансы трудового права
Александр ДЫБИН
Работники могут не писать объяснительные.

Работники могут не писать объяснительные.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работник имеет право отказаться от предоставления руководству письменного объяснения по поводу совершённого на работе проступка. Однако такое решение не избавляет его от возможных последствий в виде замечания, выговора или даже увольнения, в зависимости от масштаба нарушения, сообщила изданию «Абзац» карьерный консультант Зилина Султанова.

- Трудовой кодекс РФ чётко определяет порядок применения дисциплинарных взысканий, и обязательным этапом является запрос письменного объяснения у сотрудника. Согласно статье 193 ТК РФ, до наложения дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать у работника бумажный документ с изложением его версии событий. При этом сотрудник вправе отказаться от предоставления такого объяснения. В таком случае отказ лишает работника возможности официально представить свою позицию, - пояснила эксперт.

Кроме того, собеседница напомнила, что по закону руководство должно предоставить два рабочих дня на подготовку документа. Если сотрудник отказывается писать объяснительную, начальник фиксирует это актом.