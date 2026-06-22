Волочкова призналась, за что она никогда не простит Керимова

Анастасия Волочкова призналась, что хотела вернуться к Сулейману Керимову. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Волочкова порефлексировала насчет любовных отношений со своим бывшим бойфрендом – известным бизнесменом Сулейманом Керимовым. В разговоре с Общественной Службой Новостей балерина призналась, что была счастлива только с ним, остальные ее партнеры сильно уступают по всем фронтам. По словам Волочковой, именно Керимов знал, чего она действительно хочет как женщина.

- Он делал такие подарки, каких не делал никто. Я сейчас понимаю, что именно Сулейман был единственным человеком, который меня любил. А я любила его в ответ. Но все еже есть одна вещь, за которую я не смогу его простить. Именно он сделал все, чтобы меня убрали из Большого театра. Этот поступок не позволяет мне вернуться к нему, это настоящее предательство, - цитируют Волочкову в издании.

При этом балерина уточнила, что ранее все-таки думала о том, чтобы вернуться к Керимову. Но сейчас сердце бывшей примы Большого театра занято другим человеком. Каким – пока не делится.