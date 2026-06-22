Психолог Абравитова объяснила, как побороть прокрастинацию перед отпуском

Психолог дала совет, как бороться с прокрастинацией. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Привычка перед отпуском по выходным выключать телефон, а также практика «трёх дел» и метод «швейцарского сыра» помогут россиянам справиться с нахлынувшей прокрастинацией. Об этом изданию «Абзац» рассказала психолог Марианна Абравитова. Эксперт отметила, что состояние, когда незадолго до отпуска человек ощущает сильную усталость, несобранность и выраженную лень, является нормальным. В этот период сотрудник мысленно отстраняется от рабочих задач и переключается на планирование отдыха. Чтобы снизить эту тяжесть, психологи рекомендуют заранее «прожить» возникающие ощущения. Один из самых результативных способов — информационный детокс, к которому стоит прибегать примерно за полторы – две недели.

- За две или полторы недели стоит начинать отключать телефон примерно с 18–19 часов, а затем спать на час дольше. Можно подобрать и другие решения в зависимости от формата работы. Отдельные каналы связи лучше полностью отключить. В таком режиме организм входит в состояние полуотдыха, и у человека уходит паническое желание всё бросить и вообще ничего не делать, - уточнила Абравитова.

Снизить нагрузку на психику и тело в этот период помогает практика «трёх дел». Её смысл - перенести крупные проекты на более поздние сроки, а на последние семь дней оставить две–три задачи, которые невозможно делегировать или отменить. При их выполнении сотрудник может легитимно работать на 50% своих ресурсов без чувства вины.

- Третья эффективная техника - метод «швейцарского сыра». Вместо того чтобы усердно дописывать отчёт, можно ограничиться заголовками или тезисами, составить план, разложить материалы по папкам. Этот понятный “скелет” стоит оставить коллегам, - пояснила психолог.