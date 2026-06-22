Завершены поиски пропавшего с детской площадки 5-летнего мальчика в Киришах

Ребенок нашелся в соседнем дворе. Фото: пресс-служба Росгвардии Ленинградской области

В Ленинградской области завершились поиски маленького ребенка. Мальчик пропал 19 июня17:00 на Плавницком бульваре в городе Кириши. Местная жительница гуляла с сыном на детской площадке, однако в какой-то момент ребенок исчез из поля зрения. После самостоятельных поисков мать обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Приметы мальчика были переданы всем дежурным нарядам города.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно разыскали пятилетнего мальчика, пропавшего во время прогулки.

- Уже через пять минут сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемого ребенка в одном из соседних дворов на проспекте Ленина и доставили его в территориальный отдел полиции, где передали матери, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Ленинградской области.

К счастью, за время отсутствия ребенок не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются, с родителями ребенка провели беседу.