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НовостиПолитика22 июня 2026 15:46

Политолог Паймушкин: США могут сместить руководство Кубы во время ЧМ-2026

Эксперт не верит, что кубинцам удастся избежать конфликта с Америкой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Кубе хотят решиться на экономические реформы.

В Кубе хотят решиться на экономические реформы.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Куба подготовила аж 176 мер по реформации экономики. Эксперты называют эти шаги беспрецедентным и либеральными, с оглядкой на Америку. В частности, политолог Илья Паймушкин в интервью Общественной Службе Новостей предположил, что кубинацам все равно не удастся избежать конфликта с США. По его словам, будущие реформы носят, скорее, декларативный характер – вряд ли их реализуют.

- Их меры популистские и запоздалые, - считает эксперт по Латинской Америке. – Похоже на то, что Кубе помогали специалисты из Китая. Иначе не объяснить, почему руководство Кубы сейчас находятся на пике кризиса в сферах экономики и политики. Учитывая неординарные способности военных США, можно предположить, что они могут предпринять попытку смещения руководства Кубы прямо во время проведения ЧМ-2026 по футболу.

Паймушкин добавляет, что к кубинцам не придут инвесторы после этого «чудо-плана»: наоборот, для привлечения бизнеса важно, чтобы в регионе была политическая стабильность и предсказуемость.