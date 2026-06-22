Ирина Виннер привезет в Петербург спектакль о любви Айседоры Дункан и Сергея Есенина

Ирина Виннер представит в Петербурге свой спектакль. Фото: представлено организаторами

Ирина Виннер привезет в Петербург пластический спектакль «Наваждение». Заслуженный тренер России объединила в своей постановке художественную гимнастику, танец, вокал и мультимедиа. Премьера состоялась в Москве в 2025 году, а теперь спектакль покажут в БКЗ «Октябрьский» июля.

Сюжет состоит из восьми новелл о знаменитых союзах: Анны Ахматовой и Амедео Модильяни, Айседоры Дункан и Сергея Есенина, Анны Павловой и Чарли Чаплина, а также других известных личностях.

- Спектакль переносит в начало XX века, эпоху зарождения искусства. Например, художественная гимнастика была создана гением Айседорой Дункан, а сподвигла ее на это любовь с Сергеем Есениным, - рассказывает Ирина Виннер.

Автором идеи и режиссером проекта выступила Зарина Мухитдинова, не только актриса, кинорежиссер и сценарист, но и чемпионка Европы по художественной гимнастике, воспитанница Ирины Александровны. Роль Айседоры Дункан исполнят олимпийская чемпионка Ульяна Донскова и чемпионка мира Екатерина Селезнева.