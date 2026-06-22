Суд продлил арест фигурантам дела об убийстве и расчленении подростка в Пушкине

Погибший Петр* (слева) около года встречался с Викой* (справа). Фото: ЛизаАлерт / личная страница ВКонтакте

Пушкинский районный суд Петербурга продлил срок содержания под стражей несовершеннолетним фигурантам дела об убийстве 17-летнего подростка, тело которого нашли в марте возле станции Кондакопшино. Под следствием находится девушка Вика* и молодой человек Николай*. Теперь обвиняемые останутся под арестом как минимум до 19 июля 2026 года.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, заседания прошли без участия подростков, поскольку они находятся на психиатрической экспертизе.

Во время слушания следствие представило новые данные. По версии правоохранителей, одна из обвиняемых после преступления удаляла переписки со своего телефона и телефона погибшего.

Следствие также не исключает наличие у второго обвиняемого возможных соучастников, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, расчлененное тело 17-летнего жителя Пушкина обнаружили 19 марта в лесу неподалеку от станции Кондакопшино. Следствие считает, что преступление было заранее спланировано. Предварительно, Вика попросила своего друга Николая расправиться с ее бывшим по имени Петр. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные участники преступления.

* - Имена участников изменены