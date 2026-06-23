Иностранец поджег рельсовый автобус в Петербурге по указу неизвестных

Мужчину задержали на месте и взяли под стражу. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В Петербурге задержали 26-летнего иностранца за поджог секции рельсового автобуса. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу, мужчина использовал легковоспламеняющуюся жидкость для поджога секции рельсового автобуса в моторвагонном депо Санкт-Петербург-Балтийского парка. Мигрант связывался через мессенджер с неизвестным куратором, который дал указ совершить теракт.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело «Террористический акт». Подозреваемый находится под стражей, - рассказали в пресс-службе ведомства. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двадцати лет.

Задержание провели сотрудники УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу, Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при поддержке ОМОН «Балтика».