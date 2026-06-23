Две полосы на внутреннем кольце КАД закроют на ремонт с 26 июня

Водителей просят быть особенно осторожными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На внутреннем кольце Кольцевой автомобильной дороги (КАД) между Мурманским шоссе и Вантовым мостом с 26 июня по 3 июля временно перекроют две полосы. Это необходимо для устранения неровностей на дороге. Об этом сообщила пресс-служба автомагистрали.

- На третьей и четвертой полосах будет разрешено движение со скоростью не более 50 километров в час. Рабочие будут трудиться круглосуточно, в две смены, чтобы выполнить необходимые работы в максимально короткие сроки, - уточнили в пресс-службе.

Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки и световые сигналы.

Водителей просят быть особенно осторожными на этом участке дороги и не превышать допустимую скорость. Пожалуйста, учитывайте изменение схемы движения при планировании маршрута.

Напомним, ранее стало известно, что в четырех районах Петербурга введут ограничения для транспорта с 24 июня.