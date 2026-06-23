Меры безопасности усилят в Петербурге на праздник выпускников

«Алые паруса» - это традиция для выпускников ленинградских школ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во время проведения праздника выпускников в Петербурге усилят меры безопасности. Об этом сообщили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности города агентству РИА Новости. Напомним, «Алые паруса» пройдут в Северной столице 27 июня.

- Конкретные детали дополнительных мер не раскрываются. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что охрана общественного порядка будет организована так же, как и в 2025 году, - передает РИА Новости.

«Алые паруса» - это традиция для выпускников ленинградских школ, которая возродилась 24 июня 2005 года после перерыва. Праздник берёт своё начало в конце 60-х годов и связан с популярностью одноимённого фильма, снятого по повести Александра Грина. Символом мероприятия стала бригантина с алыми парусами, появившаяся на Неве.