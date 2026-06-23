Только четверть петербургских компаний смогут позволить себе летние корпоративы

Летнее веселье не всем по карману. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году летний корпоратив в Петербурге смогут позволить себе только каждая четвёртая компания. Тимбилдинги и банкеты заметно сокращаются по времени, а состав заказчиков мероприятий сильно изменился по сравнению с прошлыми годами. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает 78.ru.

Традиционно расходы на летние корпоративы закладывались в бюджеты компаний в конце прошлого года. Уже тогда руководство и топ-менеджмент понимали, состоятся ли такие события в принципе.

Сейчас, на фоне текущих экономических и геополитических неопределённостей и рисков, вопрос о проведении корпоративов нередко решается в последний момент, особенно в небольших компаниях. В Москве корпоративы пройдут в трёх из десяти компаний, в Петербурге — в одной из четырёх, подсчитали аналитики портала SuperJob. В целом их будет меньше, чем в 2025-м (41%) и 2024-м (46%).

Сократятся и расходы: лишь четверть работодателей в целом по стране готова немного увеличить бюджеты. В итоге роскошные банкеты сменятся скромными фуршетами и шашлыками на природе, а привычные тимбилдинги и квесты станут короче за счёт сокращения вечерних часов.