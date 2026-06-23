Женщину незамедлительно доставили в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Женщину госпитализировали после утреннего пожара в квартире на улице Руднева. Инцидент произошел 23 июня в Выборгском районе Петербурга. Огонь охватил три квадратных метра площади в трехкомнатной квартире. Благодаря оперативным действиям пожарных, в 9:47 возгорание было полностью потушено.

- В результате инцидента пострадала женщина. Ее оперативно доставили в больницу для получения необходимой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и пятнадцать сотрудников МЧС.

Ситуация находится на контроле соответствующих служб.

Напомним, ранее мужчина пострадал в ночном пожаре в двушке на Манчестерской улице. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пожар потушили за сорок минут. В ликвидации огня участвовали 15 сотрудников МЧС.