Траты на летние корпоративы в Петербурге упали на 30%

Компании экономят на летних корпоративах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербургские компании начали экономить на летних корпоративах. Как сообщает 78.ru со ссылкой на исследование SuperJob траты по сравнению с ценами 2025 года снизились на 15-30%.

На корпоративных мероприятиях действительно стали экономить, утверждает исполнительный продюсер ShowWomаnRussia, ведущая Ольга Ремзова.

- У нас на лето средний бюджет - 500 тыс. рублей на 50 - 60 человек. В эту сумму входят аренда площадки, питание и базовая программа развлечений - без участия звёзд даже среднего уровня; максимум ведущий, диджей и несколько музыкантов. Формат летних корпоративов из года в год почти не меняется: в основном это активности на сплочение коллектива, так называемый тимбилдинг. Поэтому ярко выраженной тематики нет. Зато в последние годы усилился акцент на заботу о здоровье, ЗОЖ и спорт, - делится она.

Один из наглядных признаков экономии, если раньше на мероприятие приглашали фотографа на целый день и вечер, то теперь его работа нужна всего на 3 часа. Если событие проводится за городом, сотрудникам порой предлагают добираться самостоятельно: на электричке, такси или договариваясь с коллегами, у которых есть личный автомобиль. Запросы на банкетные форматы в апреле-июне 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025-го упали на четверть.