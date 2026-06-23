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НовостиОбщество23 июня 2026 10:05

ГАТИ выдала 2,5 тысячи ордеров на проведение работ в Петербурге с начала 2026 года

Более 800 ордеров выдали на благоустройство
Маргарита СУРИНА
С начала 2026 года ГАТИ Петербурга оформила свыше 2500 разрешений.

С начала 2026 года ГАТИ Петербурга оформила свыше 2500 разрешений.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года ГАТИ Петербурга оформила свыше 2500 разрешений на проведение различных работ в городе. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Самым популярным направлением стало благоустройство - более 800 ордеров выдали на проекты в этой сфере. Значительная часть проектов связана с озеленением: около 350 разрешений потребовалось для посадки деревьев и кустарников.

Также было выдано более 300 разрешений на ремонт фасадов жилых домов и социальных объектов, включая 31 разрешение на реставрацию фасадов зданий, имеющих культурное значение. Дорожные организации получили около 30 разрешений на работы по ремонту дорог, мостов, набережных и трамвайных путей.

Одним из масштабных проектов станет реконструкция Невского проспекта, которая начнется 28 июня.

- Большинство работ проводится согласно заранее утвержденным графикам, что помогает минимизировать неудобства для горожан и обеспечивает эффективное взаимодействие между различными службами, - отметили в пресс-службе.