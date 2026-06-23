Любовник до смерти избил двух женщин в квартире дома на севере Петербурга

Мужчина избил до смерти двух женщин во время застолья в Петербурге. Фото: ГСУ СКР по Петербургу

Мужчина до смерти избил двух женщин в квартире на Озерках. Вся троица изрядно выпила вечером 21 июня в квартире дома на улице Астафьева. В какой-то момент ухажер оной из женщин обезумел и начал ее бить, а потом принялся и за соседку, которая зашла к ним в гости. Остановить его никто не смог. Одна из пострадавших скончалась прямо там в квартире, другую госпитализировали на скорой, однако она умерла в больнице спустя несколько дней. Неадеквата задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего».

- Сидели и выпивали, а потом случился конфликт, - признался он на следственном эксперименте и показал сотрудникам ГСУ СКР по Петербургу, как все было.

Неадекват избил до смерти двух женщин в квартире в Петербурге

Как установили следователи, мужчина бил женщин тяжелым предметом – по голову и груди. Решается вопрос об отправке обвиняемого в СИЗО. Мужчине грозит до 15 лет колонии.