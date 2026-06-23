Подростка отправили в колонию за поджог вышки сотовой связи в Ленобласти

Подростка отправили за решетку за поджог вышки сотовой связи под Гатчиной. Фото: СУ СКР по Ленобласти

16-летнего подростка из Ленобласти отправили на 6,5 года в воспитательную колонию за поджог вышки сотовой связи, расположенной в деревне Даймище в Гатчинском районе. Школьник признался, что пошел на сделку с неизвестным куратором из Telegram (предположительно, сотрудником ВСУ) ради «легких денег». Аноним пообещал перевести награду в криптовалюте. В ноябре 2025 года подросток решился на преступление и поджег вышку, но на этом не остановился. Как пишет Moika78.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Ленобласти, юноша готовил теракт на электроподстанции, но его вовремя задержали полицейские.

- Во время следствия фигурант уголовного дела о теракте сидел в СИЗО. 23 июня ему вынесли приговор – 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, а также с ограничением свободы на год, - передает издание.

В СК тем временем напоминают, что спецслужбы Украины и других стран Запада могут использовать соцсети для того, чтобы предложить подросткам стать диверсантами или террористами. Они входят в доверие детей, навязывают свое мнение, что они делают якобы благое дело, и обещают легкий заработок. Но все это в итоге кончается большим сроком за решеткой.