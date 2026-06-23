В ресторане внимание часто рассеивается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцам объяснили, почему домашняя еда кажется самой вкусной. Ароматерапевт и нутрициолог Елена Милаева поделилась своими наблюдениями с NEWS.ru. По ее словам, домашняя еда кажется вкуснее ресторанной из-за детских воспоминаний и чувства безопасности.

Елена Милаева объяснила, что мозг ассоциирует знакомые с детства вкусы с теплом и заботой. В домашней обстановке мы расслаблены, и наши вкусовые рецепторы работают активнее. Близкие учитывают наши предпочтения, добавляют любимые специи и готовят с любовью, что усиливает удовольствие от еды.

- В ресторане, напротив, внимание часто рассеивается, и вкус еды воспринимается поверхностно. Домашняя пища предсказуема и содержит меньше сложных вкусовых сочетаний, что делает её более комфортной для восприятия, - рассказала Милаева.

Милаева добавила, что знакомые с детства вкусы и уютная атмосфера дома делают домашнюю еду особенно привлекательной.