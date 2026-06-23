Врач объяснила, почему летом чаще всего болит сухожилие над пяткой

Болит пятка? Возможно, это "ноет" ахиллово сухожилие. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне стали чаще обращаться к врачам из-за боли над пяткой – воспаления ахиллова сухожилия. Опытный травматолог-ортопед и хирург Виктория Смирнова в интервью Piter.TV объяснила, что это связано с перегрузкой и микроповреждениями. У некоторых к лету, когда все вспоминают про здоровый образ жизни и начинают бегать, попросту ослабленный организм. В таком состоянии ткани не подготовлены к физическим нагрузкам и не готовы резко «проснуться».

- Человек с сидячим образом жизни (гиподинамией), имеет ослабленное и «голодное» до кровотока сухожилие. Когда такой пациент резко решает пробежать хотя бы пять километров или поиграть в волейбол, эта нагрузка может стать для него критической перегрузкой, - цитируют врача в издании.

По словам эксперта, риск воспаления сухожилия выше, если начать ходить на плоских сандалиях, в балетках или вьетнамках. Узнать о том, что ваше пятка скоро будет «ныть», достаточно просто – это место краснеет, либо в области сухожилия появляется плотный узелок.