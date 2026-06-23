Медведица и ее детеныши вышли на променад в Керженском заповеднике. Фото: Керженский заповедник

Целое медвежье семейство стало позировать на фотоловушку в Керженском заповеднике в Нижегородской области. На днях самка прогуливалась возле камеры ученых вместе с тремя детенышами. Малышам около полугода. Судя по кадрам с фотоловушки, троица шустро бежала друг из другом и забралась на одно из деревьев – они явно любят играться. Медведица встретила этот детский задор медвежат чересчур спокойно, просто молча на них посмотрела и побрела дальше по делам.

- Медвежата еще пугливые и не отходят далеко от мамы, поэтому когда обогнали ее, то сразу забрались на дерево, - пишет ИА «Время Н» со ссылкой на сотрудником заповедника.

Медведица и три медвежонка попали в объектив фотоловушки в Нижегородской области Видео: https://max.ru/club67592630

Ранее «КП-Петербург» писала о нашествии лосей в Северной столице. По прогнозам биологов, сохатые будут активничать в городе (выходить к людям и выбегать на дороги. – Прим.ред.) еще минимум около месяца. Ученые объясняют это сезонным фактором. Всех лосей, кто потерялся в Петербурге, отлавливают сотрудники Комитета по природопользованию и отвозят в лес.