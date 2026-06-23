Губернатор Беглов заложил камень на месте памятника новомученикам-юристам Петроградским

В Полюстровском парке появится памятник. Фото: Смольный

В Полюстровском парке появится памятник святым новомученикам-юристам Петроградским Юрию Новицкому, Иоанну Ковшарову и архимандриту Сергию (Шеину). Губернатор Александр Беглов и министр юстиции РФ Константин Чуйченко заложили камень на месте будущего монумента. Как отмечают в пресс-службе Смольного, чин освящения совершил митрополит Санкт Петербургский и Ладожский Варсонофий.

- Перед разговором о будущем правовой системы мы обращаемся к памяти. Мы заложили будущий мемориал святых Новомучеников– юристов Петроградских. Они отдали свою жизнь за справедливость — защищали простых людей и церковь. Сегодня они являются покровителями юристов всей нашей страны. Мемориал будет напоминать о том, как важно чтить память людей, которые отдали свою жизнь за право, за наш город, за нашу Россию,— подчеркнул Александр Беглов.

Отметим, в 2025 году в Петербурге у Российской национальной библиотеки был открыт памятник Михаилу Сперанскому, в 2024 году — Анатолию Кони. Инициатором установки нового мемориала стал Константин Чуйченко. Напомним, Новомученики Юрий Новицкий, Иоанн Ковшаров и архимандрит Сергий (Шеин) были членами правления Общества православных приходов Петрограда. Их расстреляли 13 августа 1922 года.