Спасатели ищут ребенка на сапе, уплывшего с пляжа в Сестрорецке

На поиски выдвинулись два катера. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В районе Сестрорецка развернута спасательная операция. Экстренные службы ищут ребенка, который отплыл от пляжа на сапе и не вернулся. Об этом сообщил телеграм-канал «Курортный экстренно».

- Мальчик отплыл на синем сапе от северного пляжа в сторону офицерского пляжа примерно в 15.00, - сообщил источник. - Одет в шорты и коричневая футболка.

Сообщается, что на 19:00 поисковая операция продолжается, подключены спасатели и пожарные. Патрулируется прибрежная зона. На поиски ребенка выехали два катера.

UPD: в 19:30 поступило сообщение о том, что ребенок найден. Мальчик уплыл на Сестрорецкое болото, где его обнаружили спасатели.