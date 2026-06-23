Новорожденный жеребнок подружился с осликом в Ленинградском зоопарке

Жеребенок подружился с осликом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградском зоопарке новые звезды - жеребенок Зефир, а ослик Бурашек. Копытные каждые вечер встречают на площадке для выгула и резвятся к восторгу публики, которая собирается посмотреть на друзей.

- Жеребенок родился не так давно, но успел подружиться с осликом, все вечера они проводят вместе, мило обнимаются или бегают друг за другом, - рассказали «КП-Петербург» в Ленинградском зоопарке. – Скорее всего, эта дружба на всю жизнь. Посмотреть на игры жеребнка и ослика можно каждый день после обеда.

Ранее сообщала «КП-Петербург» в Ленинградском зоопарке родились четыре мануленка. Родители манул Шу и самка по кличке Пепе, которую привезли из Барнаульского зоопарка. Малыши уже немного подросли и начали выходить в вольер. Котята, скорее всего попадут в программу размножения и уедут в другие зоопарки.