Завершены поиски подростка, уплывшего на сапе в Сестрорецке

Найденного подростка передадут медикам. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели завершили поиски подростка, который пропал во время отдыха на пляже на озере Сестрорецкий разлив. 15-летний школьник уплыл от берега на сапе и пропал из виду. Его искали несколько часов. Мальчика нашли живым.

- В Курортном районе Петербурга в 19:22 найден подросток в районе Государственного заказника Сестрорецкое болото. Спасателями транспортируется на берег, выглядит здоровым, будет передан сотрудникам скорой помощи для осмотра, - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ранее стало известно, что мальчик поплыл в сторону офицерского пляжа и пропал днем 23 июня. Близкие подняли шум и вызвали экстренные службы. Пропавшего искали с воды на двух катерах, а так же с берега силами пожарной охраны. Мальчика нашли возле Сестрорецкого болота, из которого образуется озеро. Проводится проверка.