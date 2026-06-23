Археолог Бутягин, освобожденных из польской тюрьмы, решил помогать заключенным

Бутягин решил запустить благотворительный проект. Фото: соцсети.

Известный археолог Александр Бутягин, который был задержан в Польше по запросу Украины, после освобождения решил помогать заключенным. Об этом он заявил изданию 78.ru.

- Я бы когда-нибудь и озаботился бы проживанием наших заключенных в тюрьмах, потому что я в этом разбираюсь и чувствую в этом свой моральный долг. Но это не из-за чьих-то предложений, а просто из-за своих мыслей, и не в политическом смысле, а просто. Теперь я понимаю, что чувствует человек в тюрьме, и мне хотелось бы как-то быть полезным тем людям, - сказал ученый.

Как ранее сообщала «КП-Петербург», Александр Бутягин был задержан во время своего лекционного турне по Европе. Польские власти арестовали ученого по запросу Украины, которая возбудила уголовное дело из-за раскопок на территории Крыма, которые проводил Бутягин. Российская сторона заявила, что арест продиктован политическими мотивами, а раскопки в Крыму велись законно. Польский суд принял решение об экстрадиции Бутягина на Украину, где ему грозил тюремный срок. Однако, ученый был освобожден в рамках обмена заключенными между Польшей и Республикой Беларусь.