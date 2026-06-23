Хаски работает психологом в женской колонии в Карелии

Пес стал психологом в колонии. Фото: ГУ ФСИН по Карелии.

Хаски по кличке Мишель стал психологом в женской колонии в Карелии. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН России по Карелии. Собака помогает в реабилитации женщинам, отбывающими наказание на участке колонии поселения при ИК 9. Мишель участвует в психокоррекционных занятиях в роли ассистента психолога. Собаку берет на службу сотрудница ИК 9 Ирина Селявко, которая разрешает осужденным общаться с псом.

- Животные не умеют осуждать, - объяснила начальник психологической лаборатории учреждения Алена Ульянова. — Собака принимает человека таким, какой он есть, что позволяет снять глубокие внутренние барьеры. Для людей, находящихся в изоляции от общества, такое безусловное принятие и тепло имеют колоссальное значение. Взаимодействие с животными пробуждает в человеке самые гуманные чувства: ответственность, доброту, сострадание. Для тех, кто готовится к освобождению, это мощный стимул к переоценке ценностей и успешной адаптации на свободе.

Пес проводит занятия с осужденными женщинами. Канистерапия – это метод реабилитации с помощью общения со специально обученными собаками. Такое общение снижает уровень стресса, агрессии и тревожности.