Трамвай ставят обратно на рельсы специалисты из аварийной бригады. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 29 июня на проспекте Луначарского в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщил корреспондент «КП-Петербург», трамвай сошел с рельсов. Старенький трамвай не только слетел с рельсов, но и снес дорожный знак. Инцидент случился на пересечении проспекта Луначарского и проспекта Энгельса. По предварительной информации, пострадавших нет.

- Авария произошла в восьмом часу вечера, - передает корреспондент «КП-Петербург». На месте уже работает аварийная бригада. Движение трамваев по данному маршруту временно приостановлено.

Трамвай сошел с рельсов в Петербуге

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что трамвай сошел с рельсов возле станции Ручьи в Калининском районе. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал - в салоне трамваев не было пассажиров. К слову, вагон оперативно вернули обратно на рельсы бригады аварийно-восстановительной службы ГЭТ.