800 человек пробежали по взлетной полосе в Пулково днем 3 июля

В Петербурге состоялся пятый юбилейный забег на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Пулково». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге состоялся пятый юбилейный забег, который прошел на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Пулково». В мероприятии приняли участие 800 человек. Организаторы подготовили две дистанции: 3,3 км для новичков и 10,3 км для профессионалов. Забег не ставил целью установление спортивных рекордов, его главная задача - популяризация аэропорта. Об этом сообщил ТАСС.

Генеральный директор Пулково Леонид Сергеев рассказал, что идея забега возникла для того, чтобы показать, что аэропорт Пулково - отличный аэропорт, способный принимать любые типы самолетов.

- Мы знаем, что летом ни один аэропорт в нашей стране не сможет остановить одну полосу и провести такое событие. А мы можем. Это лишний раз подчеркнет, насколько Пулково - крутой аэропорт, - отметил он.

Перед началом забега на территории пожарно-спасательной станции работала интерактивная зона, где гости могли проверить свою реакцию и даже приготовить себе свежевыжатый сок, крутя педали велосипеда.