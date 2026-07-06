Владимир Окрепилов внес вклад в разработку госпрограмм на федеральном и региональном уровнях. Фото: wikipedia.org

Умер Владимир Окрепилов, почетный гражданин Петербурга и академик РАН. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семье, близким, коллегам и ученикам выдающегося ученого в связи с его смертью.

Владимир Окрепилов - академик РАН и научный руководитель Института проблем региональной экономики РАН. Он основал новое научное направление - экономику качества. Более 30 лет руководил Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Петербурге и Ленобласти. Под его руководством центр активно сотрудничал с вузами и научными организациями, внедряя академические исследования в производство. Также Окрепилов подготовил более 100 докторов и кандидатов наук.

- Владимир Окрепилов внес значительный вклад в разработку государственных программ на федеральном и региональном уровнях, в том числе участвовал в создании Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года, - рассказал Беглов. – Он также внес заметный вклад в российскую науку и образование, а также оставил свой след в истории Петербурга.