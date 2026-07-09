Абсолютная ориентация на крепкий брак: Политологи заявляют, что 71,6% молодых россиян серьезно нацелены на семью

В то же время за шесть лет объем внешнего информационного воздействия на российские традиционные ценности вырос более чем в 12 раз. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подвел итоги Дня семьи, любви и верности, который отмечался в стране 8 июля. В ходе круглого стола эксперты сошлись во мнении, что семья «является для россиян фундаментальной ценностью, объединяющей народ и служащей основой государственной политики». Доктор политических наук Елена Бродовская, заместитель руководителя департамента Института социальной архитектуры заявила о том, что, по их данным, 71,6% молодых россиян настроены на построение крепкого брака, пишет Федерал Пресс.

- Чертой современной российской молодежи является абсолютная ориентация на крепкую семью, - подчеркивает Бродовская.

И это все, несмотря на то, что объем внешнего разрушающего информационного влияния на традиционные ценности в России вырос за последние шесть лет более чем в 12 раз.