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НовостиОбщество9 июля 2026 15:44

Более 600 автомобилей отправили на спецстоянки в Петербурге за 6 месяцев 2026 года

С улиц Петербурга эвакуировали 609 разукомплектованных транспортных средств
Маргарита СУРИНА
На данный момент на трех спецстоянках Агентства находится 2878 машин.

На данный момент на трех спецстоянках Агентства находится 2878 машин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года с улиц Петербурга эвакуировали 609 разукомплектованных транспортных средств (РТС). Среди них - 539 легковых автомобилей, 62 грузовых и 8 машин, принадлежавших нелегальным перевозчикам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту. Эвакуацией занимается ГКУ «Агентство внешнего транспорта». Для этого в распоряжении учреждения есть 7 эвакуаторов, из них 2 - для грузовых автомобилей.

- На данный момент на трех специализированных стоянках Агентства находится 2878 транспортных средств. Большинство из них (2862) признаны разукомплектованными, а 16 машин были изъяты у нелегальных перевозчиков. В планах Агентства - открытие еще двух стоянок в 2027 году. Они смогут вместить 600 единиц РТС, - рассказали в пресс-службе комитета.

Обратиться с просьбой об эвакуации разукомплектованных транспортных средств можно через портал gorod.gov.spb.ru или напрямую в администрацию района. За первые шесть месяцев 2026 года через портал «Наш Санкт-Петербург» поступило 519 таких обращений.