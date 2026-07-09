В зоопарке отметили второй день рождения одного из его обитателей. Фото: https://max.ru/id7813671209_gos

В Ленинградском зоопарке отметили второй день рождения одного из его обитателей - паки по имени Гринхарт. Сотрудники отдела «Приматы» подготовили для именинника особенный сюрприз. Киперы создали для Гринхарта красочный и полезный «торт», состоящий из его любимых лакомств. Животное сразу же проявило энтузиазм и с удовольствием принялось за угощение.

По наблюдениям зоологов, главным фаворитом праздничного меню стал арахис. Паки поедал его с особым удовольствием.

В Ленинградском зоопарке пака Гринхарт отметил свое двухлетие ореховым тортом Видео: https://max.ru/id7813671209_gos

- Гринхарт был очень рад вниманию и заботе. Сотрудники зоопарка поздравили своего любознательного и милого питомца, пожелав ему новых вкусных находок, спокойных дней и постоянной поддержки от своих любимых киперов, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Напомним, ранее в Ленинградском зоопарке выбирают имя для малыша бурых черноголовых капуцинов.