Круизный лайнер «Владимир Жириновский» передадут заказчику осенью

Строительство лайнера началось еще в 2016 году. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Круизный лайнер проекта PV300VD «Владимир Жириновский», который строят на Балтийском заводе в Петербурге, передадут заказчику осенью этого года. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

- Сейчас специалисты заканчивают отделку кают и других помещений, готовятся к ходовым испытаниям. После того как их пройдут, судно сдадут в эксплуатацию, - пояснили в пресс-службе ОСК.

Строительство лайнера началось еще в 2016 году на заводе «Лотос» в Астраханской области вместе с нижегородским «Красным Сормовом». Изначально его хотели назвать «Петр Великий», но в 2024 году переименовали в честь политика Владимира Жириновского.

Сроки сдачи переносились несколько раз - из-за изменений в проекте, санкций и перехода на отечественные материалы. Но сейчас работы вышли на финальную стадию. К осени лайнер должен быть готов.