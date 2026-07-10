Каждая пятая компания в Петербурге берет на работу подростков

В малом бизнесе этот показатель ниже - всего 13%. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге 19% компаний принимают на работу несовершеннолетних. Из них 8% нанимают подростков официально, еще 11% - только на стажировку. Такие данные получили в сервисе по поиску работы SuperJob, опросив представителей городских предприятий.

- Сегодня подростки начинают работать раньше, чем раньше. Законодательство стало более гибким, на рынке появилось больше форматов и графиков работы. Это позволяет школьникам совмещать учебу и подработку, - отмечают аналитики.

Крупный и средний бизнес чаще готов брать школьников - у них больше ресурсов для обучения и адаптации. Среди компаний с численностью от 100 человек подростков нанимают 25%. В малом бизнесе этот показатель ниже - всего 13%.

Самые популярные вакансии для несовершеннолетних - курьеры, продавцы, промоутеры, официанты и работники общепита. Школьники, которые сами ищут работу через интернет, чаще всего претендуют на позиции сборщиков заказов, сотрудников торговых залов, разнорабочих и те же профессии курьеров и промоутеров.