Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, почему люминесцентные лампы нельзя выбрасывать в общий контейнер

Эксперт посоветовал сдавать лампы на экопункты. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если выбрасывать энергосберегающие люминесцентные лампы в обычный мусорный контейнер, это может обернуться административным штрафом. Об этом в беседе с изданием «Абзац» напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, лампы условно делятся на две группы: безопасные, к которым относятся лампы накаливания и современные светодиодные, и опасные энергосберегающие люминесцентные с парами ртути внутри. Первые допускается выбрасывать вместе с бытовым мусором, предварительно завернув стекло в плотную бумагу, чтобы избежать порезов.

- С энергосберегающими люминесцентными источниками света ситуация обстоит иначе, поскольку внутри находятся пары ртути. Наличие ядовитого вещества относит их к отходам первого класса опасности. Если выбросить такую вещь в контейнер у дома, то подобное действие может быть квалифицировано по части первой ст. 8.2 КоАП РФ. Данная норма закона регулирует соблюдение экологических требований при обращении с отходами. За такой проступок гражданам может грозить административный штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, - пояснил Бондарь.

Эксперт добавил, что на практике установить конкретного нарушителя бывает сложно. Технологии развиваются, и площадки для сбора отходов могут оснащаться камерами, которые в перспективе способны фиксировать подобные нарушения автоматически. Поэтому привычку правильно утилизировать опасный мусор лучше формировать заранее.