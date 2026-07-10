Аналитик Бархота назвал опасные места для хранения наличных

Эксперт объяснил, как прятать деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лучшие места для заначки – это мужская обувь, полка для зонтов и корпус акустической гитары. Финансовый аналитик Андрей Бархота в беседе с изданием «Абзац» уточнил, что надежный тайник должен быть не только хорошо скрыт, но и располагаться там, куда домочадцы заглядывают редко.

В первую очередь он советует отказаться от типичных вариантов вроде книг, документов, подкладок одежды, пространства под диванами или матрасами. Не стоит выбирать зоны, доступные детям, например полки с канцелярией. Ребенок может случайно выдать место хранения или, что опаснее, стать мишенью мошенников, если информация выйдет за пределы семьи.

- Первый принцип – своя рубаха ближе к телу. Это когда мужчина прячет в места, к которым чаще всего обращается именно он. Например, есть шкаф с мужской обувью. Там, допустим, у него 10 или 12 пар. В одной из этих коробок можно спрятать заначку. И в процессе можно обратиться к старинному способу, когда вы убираете купюры внутрь ботинка – в пространство между стелькой и подошвой. Я бы еще выделил вариант, когда вы прячете небольшую сумму денег в прихожей, прикрепляя их к торцу ящика, в котором лежат зонты. Это очень изобретательно и неочевидно, потому что можно предположить, что деньги будут мокрыми и незачем туда их класть. Но деньги не испортятся от воды, – отметил Бархота.

В случае с гитарой речь идет о резонаторном отверстии. Так заначка полностью скрыта от постороннего взгляда. Говоря о размере тайника, Бархота считает разумным лимит в пределах половины месячного дохода. Это покрывает личные траты и в случае обнаружения не приводит к критичным потерям. Отдельно он подчеркнул, что важной целью такой финансовой подушки должны быть подарки для членов семьи.