«Мои тексты никому не нужны»: Сергей Соседов рассказал, что переживает профессиональный кризис

Музыкальный критик Соседов рассказал, что его тексты больше не нужны из-за пришедших на смену блогеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Музыкальный критик Сергей Соседов, чьи очерки и рецензии в 90-е публиковали лучшие издания страны, заявил, что остался не у дел. В беседе с URA.RU он объяснил причину: большие тексты сегодня не востребованы.

– Мои тексты никому не нужны. Уже нет читателей моих репортажей, моих очерков. Я слишком много буковок пишу – большие тексты не читают. Серьезные материалы сейчас не нужны: нужна дешевка, желтизна, примитивные ролики, – поделился Соседов.

По его словам, газетная журналистика больших объемов начала умирать еще в начале 90-х. Сначала его попросили перейти на видео-рецензии, а потом и они стали не нужны – редакции начали ориентироваться исключительно на просмотры. На смену аналитике пришли блогеры и сюжеты уровня «я пошла в туалет» или «с меня слетел шарфик».

Соседов признался, что по журналистской работе не тоскует. Писать он перестал – по его словам, это взаимный процесс.

– Жизнь меняется: мне уже и самому неинтересно писать. Я довольно много написал всего в свое время, – резюмировал критик.

Он также добавил, что никогда не позволял редакторам диктовать ему темы и всегда оставался свободным в профессии.