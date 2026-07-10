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НовостиПроисшествия10 июля 2026 8:47

Трамвай насмерть задавил 90-летнего пенсионера на Просвещения

Пострадавший скончался в больнице
Регина МАРИНЕЦ
Сейчас полиция проводит проверку.

Сейчас полиция проводит проверку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трамвай насмерть сбил 90-летнего пенсионера на севере Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Смертельное ДТП произошло на проспекте Просвещения днем 9 июля. 90-летний пешеход переходил пути по пешеходному переходу, но на красный свет. 46-летняя вагоновожатая не успела затормозить и остановить многотонную машину.

- Мужчину с травмами средней тяжести доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти - он скончался, - добавили в полиции.

Сейчас полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Ранее «КП-Петербург» писала, что легковушка перевернулась на Московском шоссе, у выезда из Шушар. Машина не остановилась даже после падения на крышу – ее еще несколько метров протащило по асфальту.