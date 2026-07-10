Полиция нашла 600 граммов синтетического наркотика у безработного петербуржца

Задержанный торговал наркотиками бесконтактно. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 38-летнего жителя дома на Октябрьской набережной по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Оперативники получили информацию о его деятельности и провели обыск в квартире. Внутри нашли наркотическое средство – синтетический наркотик общей массой 602,7 грамма, - уточнили полицейские.

Также изъяли электронные весы, упаковочный материал и 267 свертков с порошкообразным веществом. По данным полиции, задержанный торговал наркотиками бесконтактно - прятал мелкие партии в тайниках-закладках. Официальной работы у него не было.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Он задержан, проводятся следственные действия. Сотрудники полиции устанавливают, откуда мужчина брал наркотики и где продавал.