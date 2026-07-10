Клинический психолог Денисова-Мельникова объяснила, почему сон с мягкой игрушкой снимает стресс

Сон поможет снять стресс. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сон с любимой мягкой игрушкой помогает взрослому человеку снизить стресс и расслабиться после напряженного дня. Как сообщила изданию «Абзац» Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова, такой ритуал способствует выработке окситоцина, известного как гормон объятий и уюта.

- Сон с мягкой игрушкой может снижать уровень стресса. И здесь нет ничего странного или «детского». Это работает как простой телесный якорь. Человек чувствует мягкость, тепло, привычную форму, и нервная система получает сигнал, что организм в безопасном месте, можно немного расслабиться, - сказала эксперт.

По словам психолога, стресс отражается не только на мыслях. Напрягаются мышцы, зажимается челюсть, дыхание становится поверхностным, а сон тревожным. Мягкий предмет помогает телу перейти из состояния напряжения к спокойствию.

- Это похоже на детский механизм сенсорного воздействия, но он не исчезает и у взрослых. Ребенок успокаивается через плед, игрушку, мамин голос, привычный ритуал. Повзрослев, люди тоже снимают стресс через ритуалы: любимую подушку, тяжелое одеяло, чашку чая, привычную пижаму, собаку рядом. Мягкая игрушка может через тактильный контакт способствовать выработке окситоцина – гормона объятий и привязанности, что вызовет приятные ощущения, – отметила Денисова-Мельникова.

Если это спокойный вечерний ритуал, который помогает расслабиться даже взрослому, в нем нет ничего проблемного. Особенно такой способ уместен при повышенной тревожности, чувстве одиночества, эмоциональном истощении, после тяжелого дня, в период расставания, переезда, болезни или сильного стресса.