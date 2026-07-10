Пожар унес жизнь мужчины, предполагаемого жителя одного из домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина погиб при пожаре двух частных домов в Ленобласти. Трагедия произошла в поселке Чернореченский Сланцевского района. На место незамедлительно прибыли пожарные. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В процессе разбора завалов спасатели обнаружили тело мужчины.

- Причины пожара устанавливаются специалистами, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Рекомендуется следить за состоянием электропроводки и проверять исправность печного отопления.

Напомним, ранее мощный пожар произошел у ТЦ «Пассаж» в центре Петербурга. Из торгового центра экстренно эвакуировали посетителей. Как позже выяснилось, загорелась сцена театра, находившегося в том же здании.