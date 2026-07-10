Нарушения нашли во время внеплановой проверки 11 домов во Фрунзенском районе

Дома содержались ненадлежащим образом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Государственная жилищная инспекция Петербурга по требованию прокуратуры провела внеплановую проверку 11 многоквартирных домов во Фрунзенском районе. Все они находятся в управлении ООО «ЛСТ Констракшен».

- Специалисты осмотрели фасады, подвалы, инженерное оборудование и крыши, - рассказали в пресс-службе ГЖИ.

В результате выявили нарушения жилищного законодательства - дома содержались ненадлежащим образом. На управляющую компанию составили протокол об административном правонарушении и выдали предписание об устранении нарушений. Дома остаются на контроле инспекции до полного исправления ситуации.

ГЖИ напоминает: если жители недовольны работой управляющей компании, можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, затем - к руководителю УК, а после - в администрацию района или в Государственную жилищную инспекцию.