Археологи изучают древнюю крепость на «Спартаковце» в Ярославле

Реконструкция стадиона выполнена примерно на две трети. Фото: yarnews.net

На стадионе «Спартаковец» в Ярославле специалисты из Института археологии РАН проводят исследования в рамках масштабной реконструкции. Стадион находится в зоне ЮНЕСКО, поэтому важно сохранить его культурное наследие. Об этом сообщил yarnews.net.

Основная задача археологов - изучение фортификационных сооружений. «Спартаковец» расположен на месте, где когда-то находился Рубленый город - крепость, положившая начало Ярославлю.

- Благодаря строительным работам можно исследовать древние укрепления. Удалось проследить историю использования Медведицкого оврага как оборонительного объекта. Также мы нашли предметы быта, такие как керамика, ножи, грузила, пряжки, монеты XVII и XIX веков, - рассказал археолог Федор Поляков.

Работы на «Спартаковце» близятся к завершению, но специалисты будут сопровождать реконструкцию до её окончания. Все находки будут датированы, обработаны и переданы в ярославский музей.

Реконструкция стадиона выполнена примерно на две трети. Завершено большинство работ, возведён амфитеатр, установлены теневые навесы, готово основание большого спортивного поля. Скоро начнётся асфальтирование. Старые инженерные сети заменены на новые.