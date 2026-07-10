Спортсменка из Петербурга стала чемпионкой мира по виндсерфингу

Таисия Стопченко завоевала золотую медаль на чемпионате мира по виндсерфингу в олимпийском классе. Фото: Санкт-Петербургский парусный союз

Петербургская спортсменка Таисия Стопченко завоевала золотую медаль на чемпионате мира по виндсёрфингу в олимпийском классе iQFOiL среди девушек до 19 лет. Соревнования проходили в Сант-Пере-Пескадоре в Испании.

- Таисия успешно выступила в медальной серии, заняв первое место. Она стабильно лидировала на протяжении всей недели, набрав 18 очков в финальной серии, - рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского парусного союза.

В соревнованиях участвовали 399 спортсменов из 36 стран. Россию на турнире представляли Александр Морщинин и Роман Краузе из Петербурга, Дмитрий Нестеренко из Севастополя, Мария Тинякова из Москвы и Ульяна Воногова из Петербурга.

Ульяна Воногова также показала высокий уровень подготовки, заняв седьмое место среди девушек. Александр Морщинин, выступавший в категории U17, не смог выйти в медальную серию из-за сложных погодных условий. Дмитрий Нестеренко занял достойное место в первой половине таблицы U19 iQFOiL.

Соревнования проходили по олимпийской системе. После квалификационных и финальных гонок определялись 10 лучших участников в каждой возрастной категории, которые выходили в медальную серию для борьбы за чемпионский титул.